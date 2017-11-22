Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Futbol Haberleri
  4. Medipol Başakşehir, Bulgaristan'a 7 eksikle gitti

, Bulgaristan'a 7 eksikle gitti

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 22.11.2017 12:22
Medipol Başakşehir, Bulgaristan'a 7 eksikle gitti

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'inci maçında yarın ile karşılaşacak olan , Bulgaristan'a gitti.

Atatürk Havalimanı'ndan Bulgaristan'ın Sofya kentine giden İstanbul ekibinde sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir'in yanı sıra Galatasaray maçı sonrasında hafif ağrıları bulunan Emmanuel Adebayor ve Gael Clichy, tedbir amaçlı olarak kafilede yer almadı.

Ayrıca Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Mehmet Batdal, Tunay Torun ve Aurelien Chedjou da bu maçta görev alamayacak.
Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bir futbolcu, bugün TSİ 19.00'da düzenlenecek basın toplantısında konuşacak. Turuncu-

Lacivertli ekip TSİ 19.30'da yapacağı idmanla da hazırlıklarını tamamlayacak.

Medipol Başakşehir'in karşısına şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor:

Volkan Babacan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Alparslan Erdem, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Kerim Frei, Mossoro, Vişça, Mevlüt Erdinç.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Medipol Başakşehir, Bulgaristan'a 7 eksikle gitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN