Emre Akbaba, Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'un 10 numarası Emre Akbaba'nın transferi için flaş bir hamle gerçekleştirdi. Başakşehir'in, Emre'yi sezon sonunda kadrosuna katmak için Alanyaspor ile anlaştığı öğrenildi.

A Spor spikeri Aykut İnce'nin haberine göre; Medipol Başakşehir, Emre Akbaba ile devre arasında transfer olması için anlaştı ancak Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Emre Akbaba için Başakşehir'e sözümüz var ancak biz de ligin 2. yarısında üst sıralara tırmanmayı hedefliyoruz. Bunun için Emre'ye ihtiyacımız var" dedi ve transferi sezon sonuna bıraktı.

Emre Akbaba'nın transferi için iki kulübün yöneticilerinin 3-4 gündür hem telefonla hem de yüz yüze görüştüğü öğrenildi. Görüşmeler neticesinde Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emre'nin sezon sonunda transferi konusunda el sıkıştı. Sezon biter bitmez 25 yaşındaki futbolcu, Başakşehir'e transfer olacak.

A Milli Takım'da da görev alan Emre Akbaba, 4 Büyükler'in de transfer gündeminde yer alıyordu