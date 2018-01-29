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Medipol , sahasında ağırlıyor

19. haftanın kapanış maçında Medipol sahasında ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 29.1.2018 19:23 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 21:15
Medipol Başakşehir, Kardemir Karabükspor sahasında ağırlıyor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 5-0 KARDEMİR KARABÜKSPOR

7' Napoleoni - 20' Gökhan İnler - 31', 38' Edin Visca - 43' Adebayor)

'de 19. haftanın kapanış mücadelesinde Medipol Başakiehşr sahasında ile karşılaşacak. Bu hafta 'ın, Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etmesiyle maç fazlasıyla liderlik koltuğunu kaptıran 'de hedef tekrardan lider olmak.

Öte yandan son sırada bulunan Kardemir Karabükspor ile ikinci yarının ilk maçında puan veya puanlar alarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. İşte zorlu mücadelenin 11'leri:

BAŞAKŞEHİR İLK 11'İ: Volkan, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Gökhan, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor.
KARABÜKSPOR'UN 11'İ: Çağlar, Kravchenko, Ferhat, Ishak, Hakan, Hamidou, Murat Akın, Osman, Leandrinho, Bliznichenko, Ergin Keleş.

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Medipol Başakşehir, Kardemir Karabükspor sahasında ağırlıyor
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