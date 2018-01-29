Medipol Başakşehir, Kardemir Karabükspor sahasında ağırlıyor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 5-0 KARDEMİR KARABÜKSPOR



7' Napoleoni - 20' Gökhan İnler - 31', 38' Edin Visca - 43' Adebayor)

Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın kapanış mücadelesinde Medipol Başakiehşr sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Bu hafta Galatasaray'ın, Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etmesiyle maç fazlasıyla liderlik koltuğunu kaptıran Başakşehir'de hedef tekrardan lider olmak.

Öte yandan son sırada bulunan Kardemir Karabükspor ile ikinci yarının ilk maçında puan veya puanlar alarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. İşte zorlu mücadelenin 11'leri:

BAŞAKŞEHİR İLK 11'İ: Volkan, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Gökhan, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor.

KARABÜKSPOR'UN 11'İ: Çağlar, Kravchenko, Ferhat, Ishak, Hakan, Hamidou, Murat Akın, Osman, Leandrinho, Bliznichenko, Ergin Keleş.