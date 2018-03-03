Medipol Başakşehir zirveyi bırakmıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, Göztepe'yi konuk etti. Ev sahibi takım, maçtan 2-0 galip ayrıldı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Alexandru Epureanu ve Mevlüt Erdinç attı.

Medipol Başakşehir, bu galibiyetle puanını 50'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 36 puanda kalan Göztepe ise 7. sırada kaldı.

- EPUREANU'NUN 5. GOLÜ

Medipol Başakşehir'in Moldovalı stoperi Alexandru Epureanu, Göztepe karşısında takımını öne geçiren golü attı.

Epureanu, bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti. Moldovalı stoper, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim karşısında da fileleri havalandırmayı başarmıştı.

- GÖZTEPE'NİN DEPLASMAN HASRETİ 5 MAÇA YÜKSELDİ

Ege ekibi Göztepe, Medipol Başakşehir deplasmanından mağlup ayrılarak, dış sahadaki galibiyet özlemini dindiremedi.

Sarı-kırmızılılar, son 5 deplasman maçında 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Göztepe, deplasmandaki son galibiyetini 15. haftada Ekvur Yeni Malatyaspor karşısında 3-2'lik sonuçla almıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada sol kanatta topla buluşan Halil'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Volkan kornere çeldi.



18. dakikada sol kanattan Emre'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Mahmut'un şutunda top direkten oyun alanına döndü.



22. dakikada Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Epureanu'nun kafa vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.



23. dakikada Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Günay topu yumrukla uzaklaştırdı. Boşta kalan topa Caiçara vuruşunu yaptı, Günay yine çıkardı. Dönen topa Mossoro'nun yaptığı vuruşu kaleci Günay kornere çeldi.



31. dakikada sol taraftan Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mossoro'nun yaptığı kafa vuruşu kaleci Günay'da kaldı.



32. dakikada Sabri'nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Demba Ba'nın kafa vuruşu direğin yanında dışarı çıktı.



36. dakikada Castro'nun pasında ceza sahası içine topla giren Demba Ba'nın şutu direğin yanından auta çıktı.



40. dakikada savunmadan atılan topla buluşan Castro'nun ceza sahası içine girerek yaptığı vuruş kaleci Volkan'ın kucağında kaldı.



45+1. dakikada Emre'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0





MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



52. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.



58. dakikada orta sahada topla buluşan Mossoro topu sağ kanattaki Adebayor'a bıraktı. Topla buluşan Adebayor'un ceza sahası içine verdiği pasta Mossoro'nun yaptığı vuruşu kaleci Günay kurtardı.



74. dakikada Kerim'in orta sahadan verdiği ceza sahasında topla buluşan Adebayor'un şutunda topu kaleci Günay oyun alanı içine çıkardı.



81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın verdiği pasta topla buluşan Mevlüt'ün şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0





Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mustafa Sönmez xx, Serkan Çimen xx



Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Attamah xx, Epureanu xxxx, Clichy xx, Mahmut xx, Emre xxx (Gökhan dk. 89 ?), Visça xxx, Mossoro xx (İrfan Can dk. 72 x), Kerim xx, Adebayor xx (Mevlüt dk. 78 xxx)



Göztepe: Günay xx, Sabri xxx, Reis xx, Kosanovic xx, Leo xx, Selçuk xx (Rotman dk. 59 x), Poko xx, Castro xxx, Gouffran xx (Scarione dk. 72 x), Halil xx (Ghilas dk. 78 x), Demba Ba xxx



Goller: Epureanu (dk. 45+1), Mevlüt (dk. 81) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Castro, Sabri, Poko (Göztepe)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-GÖZTEPE MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir ile Göztepe arasında oynanan karşılaşma öncesinde, Suriyeli çocuklar sahaya çıkarak, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür etti.

Maçın başlamasından kısa bir süre önce 10 Suriyeli çocuk, "Suriyeli çocuklar Türkiye'ye minnettar" pankartıyla sahaya çıktı.

Tribünlerdeki taraftarlar da çocuklara alkışlarla karşılık verdi.

Karşılaşma öncesinde, 10 yaşındaki Alp Aydınlar'ın Suriyeli çocuklar için geliştirdiği sosyal sorumluk projesi "Umut için bir hamle" kapsamında bir satranç turnuvası da düzenlendi.

Turnuva sonrasında çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

ARDA BU HAFTA DA YOK

Göztepe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Arda Turan maç kadrosunda yer almadı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında da kadroda yer almayan Arda, üst üste ikinci maçını kaçırdı.

Medipol Başakşehir'in devre arasında kadrosuna kattığı Arda Turan, turuncu-lacivertli forma ile 2'si ilk 11'de 5 maça çıktı ve 1 gol attı.

Arda, son olarak iki hafta önce Trabzonspor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlamış ve 74. dakikada yerini Eljero Elia'ya bırakmıştı.

Turuncu-lacivertliler, Göztepe karşısında sahaya, Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Kerim Frei ve Adebayor ilk 11'iyle sahaya çıktı.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşılaşma öncesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlerimiz unutulmadı.

Şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

BETO KADRODA YOK

Deplasmanda, Medipol Başakşehir'e konuk olan Göztepe'de sakatlığı süren Portekizli kaleci Beto, bu maçta da takımındaki yerini alamadı.

Cezası nedeniyle iki hafta önce oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen deneyimli file bekçisi geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor mücadelesinde de sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Tamer Tuna, Beto'nun yokluğunda kaleyi Günay Güvenç'e teslim etti.