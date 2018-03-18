Medipol Başakşehir zirveye yaklaştı

Bu sezon 16. galibiyetini alan ve puanını 53'e yükselten turuncu-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın 3, Fenerbahçe'nin ise 5 puan önüne geçti.

Turuncu-lacivertliler, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Beşiktaş'ı mağlup ederek zirve yarışı veren takımlar arasında haftayı en karlı kapatan ekip oldu.

Ligin ilk yarısında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Abdullah Avcı'nın ekibi, sezon sonunda olası bir ikili averajda da rakibinin önüne geçti.

- MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ

Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik ekip, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.

Turuncu-lacivertli taraftarlar da oyuncuları tribüne çağırarak şampiyonluk hedefinde alınan kritik galibiyeti kutladı.

- ELİA LİGDE 24 HAFTA ARADAN SONRA GOL ATTI

Medipol Başakşehir'in Beşiktaş karşısında galibiyet golünü atan Eljero Elia, Süper Lig'de 24 hafta aradan sonra gol sevinci yaşadı.

Bu maça kadar ligdeki tek golünü ilk haftadaki Bursaspor mücadelesinde atan Hollandalı orta saha oyuncusu, ikinci golünü Beşiktaş'a karşı kaydetti.

- CAİÇARA VE CLİCHY, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı sağ beki Junior Caiçara, karşılaşmanın 62. dakikasında önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Turuncu-lacivertli takımın Fransız sağ beki Gael Clichy de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Caiçara ve Clichy, Medipol Başakşehir'in 27. haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı mücadelede takımdaki yerlerini alamayacak.

- MOSSORO SAKATLANDI

Turuncu-lacivertli takımın orta sahasında görev yapan Marcio Mossoro, mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıktı.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Beşiktaş yarı sahasında yerde kalan Mossoro, oyun alanını sedyeyle terk etti.

Sağ arka adalesinden sakatlanan Brezilyalı oyuncunun durumu, yarın yapılacak kontrolün ardından netlik kazanacak.

- AVCI, GÜNEŞ'E KARŞI 3. GALİBİYETİNİ ALDI

Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın teknik direktörleri Abdullah Avcı ile Şenol Güneş, kariyerlerinde 15. kez birbirine rakip oldu.

Turuncu-lacivertli takımın 1-0'lık galibiyetiyle Avcı, Güneş'in yönettiği takımlara karşı 3. galibiyetini elde etti.

İki teknik adam arasındaki rekabette Şenol Güneş'in, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın başında Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir'e karşı 5 galibiyeti bulunuyor.

Avcı ile Güneş'in, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın başındaki rekabetinde ise Abdullah Avcı 2-1'lik üstünlüğe sahip.