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Gazişehir play-off yolunda dolu dizgin

Spor Toto 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Gazişehir , 'u evinde 1-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. Puanını 50'ye yükselten Gaziantep ekibi ligde 4. sıraya yükseldi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 20:12
Gazişehir Gaziantep play-off yolunda dolu dizgin

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Gazişehir sahasında 'u konuk etti. Maçı Gazişehir Gaziantep 1-0 Kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada gelişen Gazişehir Gaziantep atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Özgür'ün şutunu kaleci kornere tokatladı.

9. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında ceza sahası dışından Del Vale'nin şutunda top az farkla dışarı çıktı.

11. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında ceza alanına yapılan ortada Del Vale kafayı vurdu. Savunma topu gol çizgisinden kornere çıkardı.

77. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Özgürcan yerde kaldı, karar penaltı. Penaltıyı Özgürcan Gole çevirdi. 1-0

86. dakikada Gazişehir kontra atağında çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Himmet'in şutunda defans topu gol çizgisinden çıkardı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Süleyman Abay xx, Murat Şener xx, Bersan Duran xx

Gazişehir Gaziantep: Stachowiak xx, Yasin xx, Ahmet Kesim xx, Gökhan xx, Mehmet Erdem xx, İsmail xx, Tugay xx, Adama Ba xx (Himmet dk. 75 x), Özgür Can xxx, Del Vale xx (Murat dk. 90+3 ?), Prince segbefia xx (Serdar dk. 46 x)

Yedekler: Necati, Özgür Özkaya, Sinan, Samican, Zec, Okan

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Yiğitcan xx, Adil xx, Batuhan xx, Erhan x, Kubilay x, Atakora x (Abdulkadir dk. 74 x),Margues x (Sergiy Plitylo dk. 62 x), Savaş xx, Mendy x (Aydın dk. 82 ?), Atabey x,

Yedekler:İsmail Şahmalı, Tolgahan, Mustafa, Erkam, Lingane, Canpolat

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Gol: Özürcan (dk. 78 pen.) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı Kartlar: Atabey, Savaş (Adana Demirspor), Yasin, Özgürcan, Ahmet (Gazişehir Gaziantep)

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Gazişehir Gaziantep play-off yolunda dolu dizgin
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