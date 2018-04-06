Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Geçen hafta Teleset Akhisarspor deplasmanında Elia ve Visca'nın golleriyle 3 puana uzanan Başakşehir ekibinde sarı kart cezaları yüzünden Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Gaël Clichy ve Júnior Caiçara Malatya karşısında forma giyebilecek. Yeni Malatyaspor ise geçen hafta geriye düştüğü maçta evinde Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etmişti.

Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor karşılaşması bu akşam saat 20:00'da beIN SPORTS1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Barış Şimşek'in yöneteceği karşılaşmada Şimşek'in yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Mehmet Kısal yapacak, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

MUHTEMEL 11: Volkan Babacan, Júnior Caiçar, Attamah, Manuel da Costa, Gael Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Elia, Visca, Adebayor

YENİ MALATYASPOR

MUHTEMEL 11: Ertaç Özbir, Issam Chebake, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Aly Cissokho, Azubuike, Aytaç Kara, Murat Yıldırım, Michael Pereira, Adem Büyük, Khalid Boutaib

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Medipol Başakşehir; deplasmanda Adebayor ve Mevlüt Erdinç'in golleriyle 2-0 kazanmıştı.