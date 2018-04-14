Gol düellosunun galibi Gazişehir Gaziantep

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Gazişehir Gaziantep FK sahasında Altınordu ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
25. dakikada sağ kanattan Serkan'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Barış, topu ağlara gönderdi. 0-1
32. dakikada sol kanattan gelişen Del Valle'nin ortasında ceza sahası içinde Özgür Can'ın kafa vuruşunda top ağlarla filelerle buluştu. 1-1
65. dakikada sağ kanattan gelişen Yasin'in içeriye çevirdiği topa Jefferson'un kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1
81. dakikada orta alandan gelişen Altınordu atağında Kerim'in ceza sahası dışından düzgün şutu auta çıktı.
86. dakikada sağ kanattan gelişen Mehmet Murat'ın ortasında ceza sahası içinde Alican'ın kafasında meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2
90. dakikada orta alandan gelişen Gazişehir atağında Jefferson topu Yasin'e braktı. Yasin'in aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-2
Stat: Gaziantep
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Cemal Alpay, Gökhan Barcın
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, İsmail Konuk, Ahmet Kesim, Adama Ba (Dk. 46 Muhammed Himmet Ertürk), Özgür Can Özcan, Yasin Palaz, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 79 Özgür Özkaya), Segbefia, Del Valle, Okan Derici (Dk. 61 Jefferson)
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu (Dk. 78 Alican Özfesli), Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Deniz Vural (Dk. 66 Berkay Samancı), Barış Alıcı, Recep Yemişci, Enis Durak (Dk. 46 Fatih Aktay)
Goller: Dk. 24 Barış Alıcı, Dk. 87 Alican Özfesli (Altınordu), Dk. 32 Özgür Can Özcan, Dk. 65 Jefferson, Dk. 90+3 Yasin Palaz (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 48 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 49 Segbefia, Dk. 71 İsmail Konuk, Dk. 85 Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep)