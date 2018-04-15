Fatih Terim "Galatasaray, Galatasaray gibi oynamazsa her maç zor"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'i sahasında 2-0 mağlup eden ve bir haftalık aranın ardından ligde liderliğe yükselen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"Takımımı tebrik ederek başlamak istiyorum. İlk dakikadan sonra dakikaya kadar bir hafta önce olmayan konsantrasyonun hepsi vardı. Toplu oyunda, topsuz oyunda, hücumda, defansta tam bir büyük takım, lider takım gibi oynadılar ve lider oldular. Oyunun özelikle ilk yarısında topun yüzdesinin daha fazla bizde olduğunu düşünüyorum. İkinci yarı, gol ve gol sonrası oyun yapılan taktik değişiklikler hepsi 3 puana yönelikti. Bazen öyle bir maç oynarsınız ki sizin tükenen kredileriniz rakibin kredileriyle çakışır. Bugün bütün bunlara rağmen kazanan Galatasaray hakikatten 3 puanı hak etmiştir. Bileğinin gücüyle, mentalitesiyle, mücadelesiyle…"

"Bir parantez de Galatasaray seyircisine açmak istiyorum. Onlar da bugün takımla beraber adeta bir kale gibiydiler. Bu birliktelikten ortaya güzel şeyler çıkıyor. Bundan sonra hesap çok açık. Ne olacağı ortada. Tekrardan küçük de olsa bir kredi kazandık. En azından 5 maç kala liderliği aldık."

"Galatasaray'ın fikstürü zor diyorlar. Eğer Galatasaray; Galatasaray gibi oynamazsa her maç zor. Bundan sonra oynayacak. Galatasaray; Galatasaray gibi oynarsa her maç Galatasaray için kolay olur. Bunu iyi bir oyunla almak, doğru mücadele, doğru işler yaparak almak çok önemli. Rakibimiz yüksek toplarda ligin en iyi takımlarından biriydi. Güzel bir gece... Galatasaraylılara böyle bir gece yaşattığı için oyuncularımı kutluyorum."

"Mariano'nun golü sahalarda ender görülecek güzellikte bir gol. Yapılışa kadar olan bölüm, falsoyla beraber en uzak köşeyi gören bir vuruş… Seyredilmesi güzel bir gol. Her şeyiyle güzel bir gol. Başlangıcıyla sonlandırılışıyla. Sağ ayaklı bir oyuncun sol ayağıyla o golü atması da ayrı bir zeka örneği."