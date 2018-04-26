Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika haberi: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki olaylarla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: - derbisindeki olaylarla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

- derbisinde yaşanan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şenol Güneş'in yaralanmasına sebep olan kişi de tutuklananlar arasında.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 19:24 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 19:43
Son dakika haberi: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki olaylarla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Nöbetçi Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama istemiyle sevk edilen 5 şüpheliden, aralarında Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan S.D'nin de bulunduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

ile Beşiktaş arasında oynanan yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca ifadelerinin alınmasının ardından 5'i tutuklama, 15'i de adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında saha karıştı, Maç tatil edildi

Nöbetçi Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama istemiyle sevk edilen 5 şüpheliden, aralarında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan S.D'nin de bulunduğu 3'ünün "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Diğer iki şüphelinin adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmasına hükmedildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol istemiyle sevk edilen 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasını kararlaştırdı.

Böylece, soruşturma kapsamında, 3 şüpheli tutuklanırken, 5'i savcılıktan, 17'si de mahkemeden olmak üzere 22 şüpheli serbest bırakılmış oldu.

Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki olaylarla ilgili 5 kişi mahkemeye sevk edildi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki olaylarla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN