Gazişehir Gaziantep'in aklı rövanşta

Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünkü maçta daha erken sonuca gidebilecek bir performans ortaya koyduklarını dile getirdi.

Rakiplerinin yakaladığı bazı pozisyonların dışında oyuna hakim tarafın kendileri olduğunu anlatan Sözeri, "Dünkü maçta sonuç ne olursa olsun, farklı bir skorla bitmiş olsaydı bile bu, rakibimiz Boluspor'un kötü bir takım olduğu anlamına gelmez. Boluspor bu ligin en iyi takımlarından birisi. O yüzden dünkü maça sevinirken bir yandan da ikinci maçı düşünmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Maça gelenlerin kendilerine güç kattığını kaydeden Sözeri, taraftarlara teşekkür etti.

Play-off'taki ilk maçı kazanmalarının kendilerine moral kattığını belirten Sözeri, şöyle konuştu:

"Şu an avantajlıyız ama bu bizi rehavete götürmemeli. Zaman kaybetmeden ikinci maça hazırlanacağız ve yolumuza devam edebilmek için galibiyeti arzulayan taraf olmaya gayret edeceğiz. İnşallah finalde de iyi bir oyun ortaya koyup rakibimiz kim olursa olsun şampiyonluğa ulaşacağız."