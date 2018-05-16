Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi resmen başladı

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, kendisini 3 yıllığına sarı kırmızılı kulübe bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Ertuğrul Sağlam, "Bugün eski kulübüm Kayseri'de Türk futboluna altın harflerle yazılacak tarihi bir günün temelini atıyoruz. Çok büyük başarılara burada imza atacağız" dedi.

Kayserispor'un Karpuzatan Tesisleri'ndeki imza törenine başkan Erol Bedir, başkan yardımcısı Berna Gözbaşı İlter, Mehmet Çakmak Uyar, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve Kayserisporlu yöneticiler katıldı. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Ertuğrul Sağlam'la yaptığımız anlaşma Türk futboluna ve Kayserispor'a hayırlı olsun. İmza töreninden önce kulübümüze hizmet eden teknik direktörümüz Sumudica'yı çiçeklerle uğurlayıp buraya geldik. Kayserispor, Ertuğrul Sağlam'ın ikinci yuvası. Sumudica'nın ayrılışından sonra kulübümüze menajerlerden ve ferdi olarak birçok teklif geldi ancak Ertuğrul hocayı biz aradık ve kendisini Kayserili hisseden bir teknik adam olarak 10-15 dakikalık bir görüşmeden sonra anlaşmaya vardık. Kendisi, 'Kayseri benim ikinci vatanım' dedi. 3 yıllık sözleşmeyi kağıda değil gönüllere atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayserispor teknik direktörlüğü görevine getirilen Ertuğrul Sağlam ise Ramazan'ın ilk günü gibi mübarek bir günde Kayseri'ye gelip imza atmaktan mutlu olduğunu söyledi. Sağlam, "Kayseri halkı ve taraftarıyla mutlu ve gururluyum. Kendi memleketime gelmenin huzuru içindeyim. Bugün eski kulübüm Kayseri'de Türk futboluna altın harflerle yazılacak tarihi bir günün temelini atıyoruz. Çok büyük başarılara burada imza atacağız.

Kayserispor'u seven herkesin yardımına ihtiyacımız olacak. Şehrin dinamiklerini birleştirip, büyük başarılara imza atmak istiyoruz" diye konuştu.