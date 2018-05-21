Medipol Başakşehir'in en golcüsü Adebayor

Spor Toto Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, 22 maçı kazanarak bir sezonda en fazla galibiyet aldığı sezonu yaşadı.

Geçtiğimiz sezona göre beraberlik sayısı düşen ve mağlubiyet sayısı artan turuncu-lacivertliler, sezonu aynı puana sahip olduğu (72) ancak ikili averajda gerisinde bulunduğu Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada tamamladı.

LİGDE EN GOLCÜ ADEBAYOR

Turuncu-lacivertli ekibin bu sezon ligdeki gol yükünü Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor çekti.

Medipol Başakşehir'de Adebayor 15 kez fileleri havalandırarak takımın en golcü ismi oldu. Adebayor attığı gollerin yanı sıra, ortaya koyduğu futbolla da futbolseverlerin takdirini kazandı.

Takımın Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca 9 gol atarken, Alexandru Epureanu 6, Eljero Elia 5, Marcio Mossoro ve Mevlüt Erdinç 4'er, Emre Belözoğlu, Joseph Attamah, Kerim Frei ve Riad Bajic de 3'er kez gol sevinci yaşadı.

EN HIRÇIN EMRE VE CAİÇARA

Medipol Başakşehir'de en çok kart gören isimler Emre Belözoğlu ve Junior Caiçara oldu. Emre ve Caiçara gördükleri 8'er sarı ve 1'er kırmızı kartla takımının en hırçın isimleri olarak dikkat çekti.

Turuncu-lacivertli takımda, Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir 8'er sarı kart görürken, Alexandru Epureanu da 7 sarı ve 1 kırmızı kartla sezonu kapattı.

İstanbul ekibinde kırmızı kart gören diğer isimler ise Marcio Mossoro ve Arda Turan oldu.



EN ÇOK FORMA GİYEN VOLKAN BABACAN

Medipol Başakşehir'de en çok forma giyen isimler listesinin başında milli file bekçisi Volkan Babacan geldi.

Ligdeki 34 maçın 34'üne ilk 11'de başlayan Volkan, 3 bin 60 dakika forma giydi.

Volkan Babacan'ın ardından ise en fazla görev yapan oyuncu geçtiğimiz yıl olduğu gibi Edin Visca oldu. 32 maça ilk 11'de başlayan Visca, 2 bin 841 dakika sahada kaldı.

CHEDJOU 1 MAÇTA GÖREV ALDI

Turuncu-lacivertli takımın, sezon başında kadrosuna kattığı ve yaz kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk devreyi kapatan Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, Medipol Başakşehir formasını ligde yalnızca 54 dakika giyebildi.

Deneyimli savunma oyuncusu Medipol Başakşehir'in sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olduğu maça ilk 11'de başladı ve 54 dakika sahada kalabildi.

İstanbul ekibinde, uzun bir sakatlık dönemi geçiren Egemen Korkmaz ise forma giyemedi.

6 YENİLGİNİN 2'Sİ DÜŞEN TAKIMLARA

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 6 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Turuncu-lacivertliler, 6 yenilgisinin 2'sini ligden düşen Kardemir Karabükspor ve Gençlerbirliği karşısında yaşadı.

İstanbul ekibi, diğer yenilgilerini Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray karşısında aldı.



