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'in en golcüsü Adebayor

Başakşehir'in en golcü ismi 15 kez fileleri havalandıran Togolu yıldız Adebayor oldu. 'de en çok kart gören isimler Emre Belözoğlu ve . Kaleci 34 maçın 34'ünde de 90 dakika sahada kaldı. Sezon başında takıma katılan yalnızca 54 dakika forma giydi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 12:54
Medipol Başakşehir'in en golcüsü Adebayor

'i üçüncü sırada tamamlayan , 22 maçı kazanarak bir sezonda en fazla galibiyet aldığı sezonu yaşadı.

Geçtiğimiz sezona göre beraberlik sayısı düşen ve mağlubiyet sayısı artan turuncu-lacivertliler, sezonu aynı puana sahip olduğu (72) ancak ikili averajda gerisinde bulunduğu Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada tamamladı.

LİGDE EN GOLCÜ ADEBAYOR

Turuncu-lacivertli ekibin bu sezon ligdeki gol yükünü Togolu yıldızı çekti.

Medipol Başakşehir'de Adebayor 15 kez fileleri havalandırarak takımın en golcü ismi oldu. Adebayor attığı gollerin yanı sıra, ortaya koyduğu futbolla da futbolseverlerin takdirini kazandı.

Takımın Bosna Hersekli oyuncusu 9 gol atarken, 6, Eljero Elia 5, ve 4'er, Emre Belözoğlu, Joseph Attamah, ve Riad Bajic de 3'er kez gol sevinci yaşadı.

EN HIRÇIN EMRE VE CAİÇARA

Medipol Başakşehir'de en çok kart gören isimler Emre Belözoğlu ve oldu. Emre ve Caiçara gördükleri 8'er sarı ve 1'er kırmızı kartla takımının en hırçın isimleri olarak dikkat çekti.

Turuncu-lacivertli takımda, Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir 8'er sarı kart görürken, Alexandru Epureanu da 7 sarı ve 1 kırmızı kartla sezonu kapattı.

İstanbul ekibinde kırmızı kart gören diğer isimler ise Marcio Mossoro ve oldu.

EN ÇOK FORMA GİYEN VOLKAN BABACAN

Medipol Başakşehir'de en çok forma giyen isimler listesinin başında milli file bekçisi geldi.

Ligdeki 34 maçın 34'üne ilk 11'de başlayan Volkan, 3 bin 60 dakika forma giydi.

Volkan Babacan'ın ardından ise en fazla görev yapan oyuncu geçtiğimiz yıl olduğu gibi Edin Visca oldu. 32 maça ilk 11'de başlayan Visca, 2 bin 841 dakika sahada kaldı.

CHEDJOU 1 MAÇTA GÖREV ALDI

Turuncu-lacivertli takımın, sezon başında kadrosuna kattığı ve yaz kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk devreyi kapatan Kamerunlu savunma oyuncusu , Medipol Başakşehir formasını ligde yalnızca 54 dakika giyebildi.

Deneyimli savunma oyuncusu Medipol Başakşehir'in sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olduğu maça ilk 11'de başladı ve 54 dakika sahada kalabildi.

İstanbul ekibinde, uzun bir sakatlık dönemi geçiren ise forma giyemedi.

6 YENİLGİNİN 2'Sİ DÜŞEN TAKIMLARA

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 6 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Turuncu-lacivertliler, 6 yenilgisinin 2'sini ligden düşen Kardemir Karabükspor ve Gençlerbirliği karşısında yaşadı.

İstanbul ekibi, diğer yenilgilerini Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray karşısında aldı.

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Medipol Başakşehir'in en golcüsü Adebayor
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