Aziz Yıldırım: Bir kulübün omurgası taraftardır

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve asbaşkan Şekip Mosturoğlu Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. 'Dönüşüm' adında kulübün başkan Aziz Yıldırım dönemindeki 20 yıllık gelişimi hakkında bilgi verildi. Kulübün 1998 yılından bugüne 20 yılda mali yapıların 10 kat büyüdüğü bilgisi verildi.

Sunumda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Arge lideri Cem Ülkeroğlu yeni dönemde spor kulübünden spor tarzı yaşamına dönüleceğini belirterek, "Her yıl daha fazla insanın takım ve hizmetlerle etkileşimde olduğu bir yaşam eğlence durumuna dönüşmek. Sporcu gönderip madalya almak. Cumhuriyetin 100. Yılında gelirleri %100 arttırmak" diye konuştu.

"FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI İNSAN KAYNAĞI OLACAK"

Fenerbahçe Eğitim Kurumlarıyla kulübe insan kaynağı oluşturacaklarını söyleyen Ülkeroğlu, "Fenerbahçe ekolü oluşturulup sportif olarak da Avrupa'nın ilk 10 kulübü arasına girilecek. Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi projesiyle yetenekli yerli çocuk ve gençlerin Fenerbahçe'ye kazandırılması sağlanacak. Gebze'de kurulacak akademi merkezinde bu sistem hayata geçirilecek. Bu sistem sadece beceriler üzerine değil aynı zamanda pedagojik beslenme ve yabancı dil eğitimleriyle de yer alacak. Bu projeler Avrupa'da başarılı işlere imza atmış kişiler tarafından gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

"BASKETBOLDA TEKNİK VE SPORCU KADROLARI KORUNACAK"

Basketbolda teknik ve sporcu kadrosu korunması öncelikli olacağını anlatan Ülkeroğlu, "Futbol A.Ş. ile benzeri şirket çalışmaları yürütülecek. Voleybolda dış transferler azaltılacak ve Fenerbahçe bünyesinden sporcular çıkartılacak" şeklinde konuştu.

"YENİ BİR SPOR KANALI AÇILIYOR"

Yeni bir spor kanalı açacaklarını belirten Cem Ülkeroğlu sözlerine şöyle devam etti;

"Fenerbahçe Medya adı altında yeni bir spor kanalı ve yeni bir marka yapılacak. Bu bütün kitlelere hitap edecek. Fenerbahçe TV devam edecek ancak yeni bir spor kanalı kurulacak."

ŞEKİP MOSTUROĞLU: "BU VİZYON ÖNÜMÜZDEKİ YILLARIN FENERBAHÇE'SİNİ GÖSTERİYOR"

Bu anlatılan projeler bu yıl içerisinde yapılacak projeler olduğunu anlatan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, "Önümüzdeki yılların vizyonu oluşturulacak. Bu seçim vaadi değildir. Kulüp bu projeleri devreye alıp geliştirecek. Değişmesi gereken şeyler olursa değiştirilecek. Aslında bugün açıkladığımız vizyon önümüzdeki yılların Fenerbahçe'sini gösteriyor" dedi.

"ALTYAPIYA GELECEK İSİM BELLİ"

Altyapının başına geçecek ismin belli olduğunu söyleyen Mosturoğlu, "Anlaşma imzaladık. 18 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek. Şuanda Dünya Kupası ile alakalı işleri için Rusya'da ve Avrupa ülkelerinin birisinin başında bulunuyor" diye konuştu.

"YAYIN GELİRİ ARTMASI İÇİN OPERASYONLAR YAPILMALI"

İngiltere'de yayın gelirleriyle kulüplerin gelirlerinin büyüdüğünü anlatan Mosturoğlu, "16-17. sıradaki takım büyük gelirler kazanıyor. Burada daha büyük operasyonlar yapmak lazım. Akademi, kanal ve giyim ile oluşturulacak yeni markalarla gelir kalemi oluşacak. Pastayı böyle büyütebiliriz ve bunlara başlamak gerekiyor. Başlamazsak onlarla yarışamayız. Kendi futbolcumuzu üretmemiz lazım. İthalat azalmalı ihracat artmalı. Bu vizyonu benimsemezsek bu gelirlerin artma şansı yok" ifadelerini kullandı.

"2018'DEN İTİBAREN BİR YOL HARİTASI VAR"

Başlangıçta 3 yıllık bir hedef olduğunu belirten Mosturoğlu, "2018'den itibaren bir yol haritası var ve bunun üzerinde yürüyecek. Üniversitede 4 yıl sonra mezun vereceği için o zaman için beklentimiz olacak. 2. yılın sonunda akademiden A takıma oyuncu kazandırmak istiyoruz. İlk yıl 100, ikinci yıl 200 ve 3. yıldan itibaren 300 milyon üstü gelir elde etmeyi istiyoruz. Futbolun marka hakları aş ye ait. Oradan satın alınarak yapılacak. Lisans veya kar geliri şeklinde olacak" dedi.

"BİR PİLOT TAKIMLA ANLAŞTIK"

5 takım projeleri olduğunu söyleyen Mosturoğlu, "U19-U20'den çekilmeyip kaynak oluşturacağız. Bu sezon en az 1 takımla alt liglerde olacağız. Bir pilot takımla anlaştık" şeklinde konuştu.

"SPORTİF BAŞARI ÖNEMLİ"

Sportif başarının önemli olduğunu söyleyen Mosturoğlu, "Sportif başarıyı stada gelen, ürün alan taraftarlarla sınırlı görmemek lazım. Dolayısıyla sportif başarı tamamen bir hedef. Avrupa'da her yıl ilk 8'de olmalıyız. Ciro büyüklüğünü elde etmenin en büyük şeylerinden biri sportif başarı olması" dedi.



"PROJELERDE HAYAL ORTAYA KOYDUK"

Bu projelerde hayallerini ortaya koyduklarını belirten Mosturoğlu, " Buna ulaşmak için çalışmamız gerekiyor. Olası bir yönetim değişikliği olursa yürütürse kulüp kazanır. Eğer uygulamazlarsa kendi bilecekleri iş. Bu proje yarın olacak bir şey değil, bir yol haritası. Kulüp bununla zaman kaybeder. Bir an önce devreye alınırsa diğer kulüplerin ekonomik anlamda önüne geçer. Türkiye'de kulüplerin elde edeceği gelirler tavan noktasına geldi. Kanuni engeller mevcut. Gelirleri arttırmak için farklı projeleriniz olması gerekiyor" diye konuştu.

AZİZ YILDIRIM: "BİR KULÜBÜN OMURGASI TARAFTARDIR"

Fenerbahçe'ye kaynak oluşturmak istediklerini belirten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "O günkü değerler 1 milyar dolar para toplamayı düşündük. 1 milyon üye projesinde 100 binlere ulaştığımız andan itibaren Bayern, Dortmund gibi takımlarda statlar dolu ve bir aidiyet ruhu içerisinde sahiplenmişler. 100 bin üye olunca tüzükte kulüp üyeleri statta kombine alacak. Oyuncu alınca kombine alıyorlar yoksa almıyorlar. Yoksa bir yıl bakıyorsunuz yükseklerde bir yıl alçaklarda. 1 milyon üye projesi lokomotiftir. Bunu devam ettirecek taraftarların görevidir. Bayrak sallamak falan katkı sağlamaz. 25 milyon taraftar var diyorsak 100 bin 2000 bin kişi üye olup katkı yapmalı ve ekonomik değişimlerden dolayı yakalandığımız kötü operasyonları atlatmak lazım" dedi.

"YAPILAN ŞEYLER HALKIN TAKIMI OLAN AntalyaSCAYT-MİSSPELL-WORD" data-scayt-word="FENERBAHÇE" data-wsc-lang="TR_TR">FENERBAHÇE'YE SAHİP ÇIKMAKTIR"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım sözlerine şöyle devam etti;

"Fenerbahçe evleriyle bu bölgedeki insanların üye olmalarıyla yapılıyor. Kulüp para verip borçlanıp yapmıyor. İlk etabı hızlandırmak için Antalya'da ve Edirne'de bunu başlattık. Bu projenin kapsamı 1 milyon dolar. Oradaki Fenerbahçeliler üye olarak paranın harcanmasını oraya harcanmasını sağlayarak tavana doğru yükseltip sivil toplum örgütü olan Fenerbahçe'nin güçlü hale gelmesini sağlamaktır. Forma reklamı 4 tür 5 olmuştur. Localar 4 liradır 5.5 yaparsınız bunlarla olmaz. Sağlanacak şey halkın takımı olan Fenerbahçe'ye sahip çıkmasıdır. Bu bizler için değil. Bu yol haritası çizilmesi lazım buna göre hareket etmeliyiz. Ben Fenerbahçeliyim yönetim kötü, antrenör kötü bu olmaz. Basketbol'un 30 milyon bütçesi var sponsor 10 milyon saha gelirleri 3 milyon Euro. Saha gelirleri fazla olması lazım ki kulüp bir şey yapsın. Omurga taraftar olmalı. Taraftar destek vermez bunların hiç biri yaşanmaz. Taraftar her şeye katılacak. Forma alıyorlar teşekkür ederiz ama diğer konuları da aşmak lazım. Biz bugün varız yarın yokuz" ifadelerini kullandı.