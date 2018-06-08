Soner Aydoğdu, Medipol Başakşehir'de

A Spor'un haberine Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, son olarak Teleset Mobilya Akhisarspor forması giyen Soner Aydoğdu ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. 30 Haziran Cumartesi günü Teleset Mobilya Akhisarspor'la sözleşmesi biten 27 yaşındaki oyuncunun adı Galatasaray'la da anılıyordu.

Bu sezon Teleset Mobilya Akhisarspor formasıyla Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Soner, 2017-18 sezonunda çıktığı 35 resmi maçta 8 gol atıp 6 da asist yaptı.

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan oyuncu, 2016 yılında Manisa ekibine transfer olmadan önce 2012 ila 2016 yılları arasında Trabzonspor'da forma giymişti.