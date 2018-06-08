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Son olarak ekiplerinden 'da forma giyen , 'le 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: 7.6.2018 19:11 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 05:56
Soner Aydoğdu, Medipol Başakşehir'de

A Spor'un haberine ekiplerinden , son olarak forması giyen ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. 30 Haziran Cumartesi günü Teleset Mobilya Akhisarspor'la sözleşmesi biten 27 yaşındaki oyuncunun adı Galatasaray'la da anılıyordu.

Bu sezon Teleset Mobilya Akhisarspor formasıyla Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Soner, 2017-18 sezonunda çıktığı 35 resmi maçta 8 gol atıp 6 da asist yaptı.

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan oyuncu, 2016 yılında Manisa ekibine transfer olmadan önce 2012 ila 2016 yılları arasında Trabzonspor'da forma giymişti.

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Soner Aydoğdu, Medipol Başakşehir'de
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