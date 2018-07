UEFA Avrupa Ligi’nde Başakşehir’in rakibi kim oldu? - Kura çekimi ile Medipol Başakşehir rakibi belli oluyor!

Futbolseverler, gözlerini bugün İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek olan Avrupa Ligi kura çekimine çevirdi. Bu sene gerek ligde gerekse Avrupa'da başarı hedefleyen lacivert turunculu takım 3. ön eleme turundaki ilk maçını 9 Ağustos'ta oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 16 Ağustos'ta oynanacak. Bu sabah saatlerinden itibaren Avrupa Ligi kura çekimi ile ilgili detaylar araştırılmaya başladı. 'Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in rakibi kim oldu?' sorusu yanıtını buluyor. Bu önemli anları sabah.com.tr'den an be an takip edebilirsiniz. Peki, Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde rakibi kim olacak?

BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA LİGİ'NDE RAKİBİ KİM OLDU?

Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turuu kura çekimi bugün saat 13.45 ve 15.00'te iki grup halinde çekilecek. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek olan kura çekimi sonrası Başakşehir'in rakibi belli olacak. Tüm eşleşmeleri ise an be an sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI TAKİP ET

Geçen senenin ardından Avrupa Ligi'nde mücadele edebilmek için boy gösterecek olan turuncu lacivertli taraftarlarda heyecan dorukta. Takımlarını Avrupa Ligi gruplarında görmek isteyen Başakşehir taraftarları, kura çekimine yoğun ilgi gösteriyor. Medipol Başakşehir'in kura çekimi saat 15.00'de gerçekleşecek.

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'na Zenit, Olympiakos, Braga, Gent, Feyenoord, Rapid Wien, Rijeka, Zorya, Luzern, Sigma Olomouc, Brondby ve U. Craiova ile beraber dahil olan Başakşehir'in rakipleri arasında birçok takım bulunuyor. Başakşehir'in muhtemel rakipleri, aşağıdaki maçların galiplerinden birisi olacak.

Molde (NOR) v Laç (ALB)

Sarajevo (BIH) v Atalanta (ITA)

Zalgiris Vilnius (LTU) v Vaduz (LIE)

Kairat Almaty (KAZ) v AZ Alkmaar (NED)

Aberdeen (SCO) v Burnley (ENG)

Partizan (SRB) v Trakai (LTU)

Balzan (MLT) v Slovan Bratislava (SVK)

Nordsjælland (DEN) v AIK (SWE)

Rudar Velenje (SVN) v FCSB (ROU)

Hapoel Haifa (ISR) v FH Hafnarfjördur (ISL)

Dundalk (IRL) v AEK Larnaca (CYP)

Górnik Zabrze (POL) v Trencín (SVK)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) v Radnicki Niš (SRB)

CSKA Sofia (BUL) v Admira Wacker Mödling (AUT)

Spartak Subotica (SRB) v Sparta Praha (CZE)

RB Leipzig (GER) v Häcken (SWE)

Stjarnan (ISL) v København (DEN)

Ufa (RUS) v Domzale (SVN)

Tobol Kostanay (KAZ) v Pyunik (ARM)

Jagiellonia Bialystok (POL) v Rio Ave (POR)

LASK Linz (AUT) v Lillestrøm (NOR)

Budapest Honvéd (HUN) v Progrès Niederkorn (LUX)

Osijek (CRO) v Rangers (SCO)

B36 Tórshavn (FRO) v Beşiktaş (TUR)

Dunajská Streda (SVK) v Dinamo Minsk (BLR)

Ventspils (LVA) v Bordeaux (FRA)

Zeljeznicar (BIH) v Apollon Limassol (CYP)

Viitorul (ROU) v Vitesse (NED)

St Gallen (SUI) v Sarpsborg (NOR)

Dinamo Brest (BLR) v Atromitos (GRE)

Sevilla (ESP) v Újpest (HUN)

Shakhtyor Soligorsk (BLR) v Lech Poznan (POL)

Hibernian (SCO) v Asteras Tripolis (GRE)

Chikhura Sachkhere (GEO) v Maribor (SVN)

Genk (BEL) v Fola Esch (LUX)

Djurgården (SWE) v Mariupol (UKR)

Hajduk Split (CRO) v Slavia Sofia (BUL)