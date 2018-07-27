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'da, çalışmalara başladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'da, Dünya Kupası sonrası izni sona eren Japon futbolcu takımla çalışmalara başladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 21:18 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 02:55
Galatasaray'da, Yuto Nagatomo çalışmalara başladı

, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki çalışmanın ilk bölümünde yenilenme antrenmanı gerçekleştirildi.

İdman, açma germe ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Çalışmaya izni sona eren 'nun katıldığı belirtilirken, Mariano Filho ve Eren Derdiyok'un tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı takım, 28 Temmuz Cumartesi günü Tunus ekibi Club Africain ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçı için yarın saat 15.00'te Tunus'a gidecek.

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Galatasaray'da, Yuto Nagatomo çalışmalara başladı
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