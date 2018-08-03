Medipol Başakşehir, Dieng'i Wacker Innsbruck'a kiraladı

Medipol Başakşehir, Senegalli futbolcusu Cheikhou Dieng'i Avusturya'nın Wacker Innsbruck ekibine kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Dieng'in Wacker Innsbruck'a bir yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sözleşmeli oyuncularımızdan Cheikhou Dieng için Avusturya'nın FC Wacker Innsbruck kulübü ile; Atabey Çiçek için Ümraniyespor kulübü ile 1 yıllık kiralık anlaşmaya varılmıştır. Futbolcularımızın başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. pic.twitter.com/oY1UEZi6rZ