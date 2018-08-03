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, Dieng'i 'a kiraladı

'in iddialı ekiplerinden , Senegalli oyuncusu 'i Avusturya ekibi Wacker Inssbruck'a kiraladığını açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 21:44 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 21:45
Medipol Başakşehir, Dieng'i Wacker Innsbruck'a kiraladı

, Senegalli futbolcusu 'i Avusturya'nın ekibine kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Dieng'in Wacker Innsbruck'a bir yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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Medipol Başakşehir, Dieng'i Wacker Innsbruck'a kiraladı
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