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'in UEFA listesi belli oldu

'in UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Burnley ile oynayacağı 3. ön eleme turu maçlarının 23 kişilik kadrosu belli oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 16:50 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 16:52
Medipol Başakşehir'in UEFA listesi belli oldu

, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere'nin Burnley takımıyla yapacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

UEFA'nın internet sitesinde yayımlanan kadroda, Alparslan Erdem, Tunay Torun, Marcio Mossoro ve Arda Turan yer almadı. Yeni transferler Soner Aydoğdu, Milos Jojic ise kadroya dahil edildi.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme ilk maçında 9 Ağustos Perşembe günü İngiliz ekibini konuk edecek Medipol Başakşehir, rövanş müsabakasında ise 16 Ağustos Perşembe günü rakibine konuk olacak.

Turuncu-lacivertlilerin, UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Volkan Babacan, Mert Günok, Faruk Çakır

Defans: Gael Clichy, Alexandru Epureanu, Aurelien Chedjou, Manuel da Costa, Uğur Uçar, Junior Caiçara

Orta saha: Joseph Attamah, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Eljero Elia, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Milos Jojic, Gökhan İnler, Soner Aydoğdu, Kerim Frei

Forvet: Emmanuel Adebayor, Riad Bajic, Stefano Napoleoni, Mevlüt Erdinç

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Medipol Başakşehir'in UEFA listesi belli oldu
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