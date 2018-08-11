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'de Adebayor belirsizliği

, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçında yarın ile karşılaşacak. İstanbul ekibinde, tedavi süreci devam eden 'un durumu belirsizliğini koruyor.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018 10:36
Medipol Başakşehir'de Adebayor belirsizliği

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu 3. sırada tamamlayan , 2018-2019'un ilk maçında yarın 'u konuk edecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Alparslan Erdem, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde, tedavi süreci devam eden Togolu yıldız 'un durumu belirsizliğini koruyor. Adebayor'un durumu maç günü netlik kazanacak.

Turuncu-lacivertli takımda, antrenman eksiği bulunan Marcio Mossoro'nun ise forma giymesi beklenmiyor.

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Medipol Başakşehir'de Adebayor belirsizliği
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