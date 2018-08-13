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- maçına Rumen hakem

'in UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında İngiltere'nin takımı ile deplasmanda yapacağı maçta Romanya Futbol Federasyonundan hakem düdük çalacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 16:39 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 16:54
Burnley-Medipol Başakşehir maçına Rumen hakem

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Ağustos Perşembe günü Turf Moor Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ile Ovidiu Artene üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Avram olacak.

, 'in geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge takımını 2-0 yendiği müsabakayı da yönetmişti.

Türk takımları, 33 yaşındaki hakemin düdük çaldığı 4 maçta 2 galibiyet alırken 2 de beraberlik yaşadı.

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Burnley-Medipol Başakşehir maçına Rumen hakem
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