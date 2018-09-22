Medipol Başakşehir’in 3 haftalık galibiyet serisi sona erdi: BURSA PANTERİ OKAN

Spor Toto Süper Lig
'de 6'ncı haftanın perdesi, dün açılırken, Bursaspor
konuk ettiği Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Oyuna etkili başlayan ev sahibi Timsah, 3. dakikada Sakho ile ağları havalandırdı. Önce orta sahayı gösteren hakem Ümit Öztürk, daha sonra VAR hakeminin ikazı sonucu pozisyonu izledi ve Senegalli forvetin topu eliyle ağlara gönderdiğini belirterek golü iptal etti. 52. dakikada ise bu sefer Aytaç'ın, İrfan Can'a yaptığı müdahale için VAR uyarısı sonrası penaltı kararı çıktı. 90 dakika boyunca çok iyi bir performans sergileyen Bursaspor'un genç file bekçisi Okan Koçuk, tecrübeli Adebayor'a 11 metreden gol izni vermedi ve karşılaşma golsüz sona erdi. ERZURUM ATEŞLE OYNUYOR
Süper Lig'in yeni temcilcilerinden BB Erzurumspor, yine galibiyetle tanışamadı. Mavi-beyazlı ekip, konuk ettiği Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Misafir takım, 8'inci dakikada Kone'nin kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kaldı. BB Erzurumspor, karşılaşma boyunca sayısal üstünlüğünü skora yansıtamadı. Ankaragücü'nün İsveçli file bekçisi Hopf, mavi-beyazlı ekibin birçok atağında devleşirken, 90'ıncı dakikada gelişen kontratakta, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kenan Özer, üç puanı başkent ekibine getirdi. ADANA DEMİRSPOR İLE DENİZLİSPOR ÜÇ PUANIN SAHİBİ OLDU
Süper Lig hedefiyle iddialı transferler yaparak sezona giren Adana Demirspor
, Spor Toto 1. Lig 6. hafta mücadelesinde konuk olduğu Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Akdeniz
temsilcisi, Mickael Pote'nin 9. dakikada attığı golle galibiyete uzandı ve puanını 13'e çıkardı. Altınordu, 5 puanda kaldı. Denizlispor ise deplasmanda Osmanlıspor
'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Horoz, 15. dakikada Recep Niyaz
ve 60. dakikada Mehmet Akyüz'ün kaydettiği gollerle güldü. Denizlispor, puanını 10'a çıkarırken, Osmanlıspor 6 puanla haftayı geride bıraktı.