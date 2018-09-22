Trabzonspor evinde Göztepe'ye takıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8'inci ve 28'inci dakikalarda Yasin kaydederken, Trabzonspor'un tek golü 66'ncı dakikada Burak Yılmaz'dan geldi. Trabzonspor bu sonuçla bu sezon evindeki ilk mağlubiyetini alarak 7 puanda kalırken, deplasmanda ilk galibiyetini alan Göztepe ise puanını 9'a yükseltti.

8'inci dakikada Castro ceza sahası sağ çaprazında rakiplerinden sıyrıldıktan sonra topu kaleye paralel bir şekilde altıpasın içerisine gönderdi, arka direkte boş pozisyondaki Yasin rahat bir şekilde topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

28'inci dakikada sağ kanattan Halil'in ceza sahasına ortasını Yasin penaltı noktasından gelişine sol ayağıyla kaleye gönderdi, Onur Kıvrak'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

42'nci dakikada Amiri'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Burak bekletmeden içeriye orta yapmak isterken gönderdiği pasta meşin yuvarlak savunmada Titi'nin eline çarptı. Hakem Hüseyin Göçek'in penaltı kararı sonrası topun başına geçen Burak Yılmaz'ın köşeye gönderdiği topu Beto kurtarmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.





50'nci dakikada Ogenyi Onazi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda, savunmadan seken topa hareketlenen Burak Yılmaz'ın altıpas önünde yaptığı vuruşta Beto topu uzaklaştırmayı başardı.

52'nci dakikada Rodallega'nın topuk pasında ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün bekletmeden kaleye gönderdiği şutta Beto meşin yuvarlağı kontrol etti.

66'ncı dakikada Abdülkadir'in içeri gönderdiği pasa hareketlenen Burak Yılmaz topun gelişine yaptığı vuruşta topu ağlarla buluştu. Hakem Hüseyin Göçek Var'a başvurarak golü verdi: 1-2.

90+3'üncü dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Burak Yılmaz kafayla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.

90+5'inci dakikada Nwakaeme'nin penaltı noktasına havadan gönderdiği topu Burak Yılmaz indirdi, Rodallega yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Hüseyin Göçek, Burak Yılmaz'ın topa elle müdahalede bulunduğunu VAR yardımıyla tespit ederek golü iptal etti.

Karşılaşma 2-1 Göztepe'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.



TRABZONSPOR 1-2 GÖZTEPE ( 8' 28' YASİN ÖZTEKİN) (68' BURAK YILMAZ)

Bordo-mavililer, Trabzon'daki 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, sahasında Göztepe karşısında tek yenilgisini, lige çıktığı 1974-75 sezonunda 1-0'lık sonuçla yaşadı. İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda sahasında rakibini 5-0 mağlup etti.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onur, Mustafa Akbaş, Toure, Pereira, Novak, Sosa, Onazi, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Amiri, Burak Yılmaz

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jerome



MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor'un başlangıç kadrosunda 3 oyuncu değişikliği yapılırken, Burak Yılmaz bu sezon ilk kez 11'de forma giydi.

Teknik direktör Ünal Karaman, geçen hafta deplasmanda 1-0 mağlup olunan Aytemiz Alanyaspor maçının 11'ine göre, Nwakaeme'nin yerine Vahid Amiri'yi, Olcay Şahan'ın yerine Abdülkadir Ömür'ü, Hugo Rodallega'nın yerine de Burak Yılmaz'ı oynattı.

Sezon öncesi yurt dışı kampında sakatlanan ve kasık ameliyatı geçiren Burak Yılmaz, 3 maç sonra kadroda yer alırken, başlangıç 11'inde ilk kez kendisine yer buldu.

Bu sezon sadece ligin 2. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçının son 26 dakikasında görev yapan Burak, Rodallega'nın yedek soyunduğu maçta takımının golcüsü olarak sahaya çıktı.

VAHİD AMİRİ İLK KEZ

Trabzonspor'un yeni transferlerinden İranlı futbolcu Vahid Amiri, bordo-mavili formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Ligin ilk 3 haftasında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan ve son 2 karşılaşmanın ise son bölümlerinde oyuna dahil olan sol kanat oyuncusu, ilk kez 11'de şans buldu.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan İranlı stoper Majid Hosseini, Luis Ibanez ve Kamil Ahmet Çörekçi kadroda yer alamadı.

AĞAOĞLU, GÜN BOYUNCA MAÇ İZLEDİ

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün önce Kadir Özcan Tesisleri'nde 21 Yaş Altı Futbol takımının Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı izledi.

Bu müsabakanın ardından Ağaoğlu, Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'nda geçerek, TFF 3. Lig'de mücadele eden pilot takım 1461 Trabzon'un Ankara Adliyespor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı takip etti.

Bordo-mavili kulübün başkanı, daha sonra Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasını izlemek üzere Medical Park Stadı'na geldi.

JALE BAYHAN İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Trabzonspor Kulübü, bordo-mavili takımın Akranes ve Liverpool ile oynadığı Avrupa maçlarında sembolik başlama vuruşu yapan 1976 Türkiye Güzeli Jale Bayhan'ın vefatı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Avrupa serüvenimizin mihenk taşlarından, kendi evimizde oynadığımız Akranes ve Liverpool mücadelelerinin sembolik başlama vuruşunu yapan, 1976 Türkiye Güzeli Jale Bayhan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulüp tarihimizin unutulmaz bu iki zaferinde yer alan, bize şans getiren Jale Bayhan'ı rahmetle anıyor, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

GERİ DÖNÜŞÜM DUYARLILIĞI

Bu arada Trabzonspor ile Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) tarafından, "Atıklar torbaya, goller kaleye." sloganıyla geri dönüşüm seferberliği başlatıldı.

Atıkların geri kazanımı sayesinde doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu ile ekonomiye katkı sağlanması, gelecek nesillere sürdürülebilir ve daha temiz bir çevre bırakılabilmesi hedefiyle başlatılan proje kapsamında, Göztepe maçı öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'na gelen taraftarlara atık torbaları dağıtıldı.