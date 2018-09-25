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ve takımla çalıştı

'in lideri , 7. haftada Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. ve takımla çalıştı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 22:16 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 22:17
Arda Turan ve Emre Belözoğlu takımla çalıştı

'in lideri , 7. haftada Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre turuncu-lacivertli oyuncular, iki günlük iznin ardından gerçekleştirilen idmanda 5'e 2 ve geniş alan çalışmaları üzerinde durdu. Antrenman oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Medipol Başakşehir'de ve , antrenmanın tamamında takımla birlikte yer aldı. Sakatlıkları henüz geçmeyen Karim Hafez ve Alparslan Erdem ise bireysel çalıştı.

Turuncu-lacivertli ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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Arda Turan ve Emre Belözoğlu takımla çalıştı
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