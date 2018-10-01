CANLI | Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. 20.00'da başlayanve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 0-1 EVKUR YENİ MALATYASPOR

30' Khalid Boutaib

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrafan Can, Mossoro, Visca, Kerim Frei, Adebayor

Evkur Yeni Malatyaspor: Fabian, Chebake, Mina, Sadık, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük, Khalid Boutaib

MAÇTAN NOTLAR

İLK KEZ TURKUAZ FORMAYLA

Önümüzdeki hafta deplasmanda karşılaşacakları zorlu Fenerbahçe maçı öncesi mutlak 3 puan hedefleyen turuncu-lacivertliler, Malayta mücadelesiyle birlikte bu sezon bir ilki de yaşamış oldu. Başakşehir, bu sezon ilk defa bir maça alternatif turkuaz formasıyla çıktı.

EMRE BELÖZOĞLU, FENERBAHÇE MAÇINA SAKLANDI

Turuncu-lacivertlilerde bu önemli karşılaşmada kaptan Emre Belözoğlu ise kadroda kendine yer bulamadı. BB Erzurumspor maçında çıkan olaylardan dolayı PFDK'dan aldığı 2 maç men cezası sona eren ve sakatlığını da büyük ölçüde atlatan başarılı futbolcuyu Teknik Direktör Abdullah Avcı kadroya almadı. Ligin 8. haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe mücadelesi düşünüldüğünde ise Avcı'nın 38 yaşındaki oyuncuyu riske etmediği ilk akıllara gelen ihtimal.