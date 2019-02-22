Trabzonspor zorlu deplasmanda!

Ligin 21. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1, ligin 22. haftasında da sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, Göztepe karşısında 2 hafta sonra kazanarak çıkışa geçmek istiyor.
Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
GÖZTEPE - TRABZONSPOR
STAT: Bornova
HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN SPORTS HD1
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Yasin, Castro, Serdar, Jerome,
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
TRABZONSPOR: Arda, Kamil, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Yusuf, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme ve Rodallega.
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman