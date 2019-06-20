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, ve Kudriashov'la sözleşme uzatmadı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , geride kalan sezonun devre arasında transfer edilen ve 'un biten sözleşmelerini yenilemedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 21:31 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 21:50
Medipol Başakşehir, Serdar Taşçı ve Kudriashov'la sözleşme uzatmadı

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, her iki oyuncuya da teşekkür edildi ve sözleşmelerinin uzatılmayacağı belirtildi.

Medipol Başakşehir'de yarım sezonda Spor Toto Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma giyen 31 yaşındaki Serdar Taşçı, skora katkı veremedi.

Rus oyuncu Kudriashov ise Spor Toto Süper Lig'de 8 maçta 1 gol attı.

Öte yandan Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'a transfer olan eski futbolcusu Riad Bajic'e de verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Turuncu-lacivertlilerde 1,5 sezon kiralık olarak forma giyen Bosna Hersekli santrfor, 37 resmi maçta 12 gol kaydetti.

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Medipol Başakşehir, Serdar Taşçı ve Kudriashov'la sözleşme uzatmadı
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