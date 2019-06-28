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Son dakika transfer haberi: 'dan, Fenerbahçe açıklaması

Geçen sezon ligde yaşanan olumsuzluklardan sonra bu sezona şampiyonluk parolasıyla girmek için kadrosunu güçlendirmek isteyen 'de prensip anlaşması sağlanan , "Alex'ten dolayı Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım" dedi.

Giriş Tarihi: 28.6.2019 15:54 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 16:10
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Lucas Lima'dan, Fenerbahçe açıklaması

Brezilya Serie A takımlarından Palmeiras forması giyen ve 2022 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan için 'nin şartları zorlaması ve yıldız oyuncuyu kadroya katması bekleniyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Lucas Lima'dan, Fenerbahçe açıklaması
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