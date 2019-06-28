Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Lucas Lima'dan, Fenerbahçe açıklaması

Geçen sezon ligde yaşanan olumsuzluklardan sonra bu sezona şampiyonluk parolasıyla girmek için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de prensip anlaşması sağlanan Lucas Lima, "Alex'ten dolayı Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım" dedi.
Giriş Tarihi: 28.6.2019 15:54Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 16:10
Brezilya Serie A takımlarından Palmeiras forması giyen ve 2022 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan Lucas Lima için Fenerbahçe'nin şartları zorlaması ve yıldız oyuncuyu kadroya katması bekleniyor.