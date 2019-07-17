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Son dakika ! Almanlar duyurdu yıldız isim geliyor…

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren son haftalarda aldığı puanlar ile ancak ligi 6. Sırada tamamlayabilmişti. Bu sezon işleri daha sıkı tutarak şampiyon olmak isteyen sarı lacivertli takım ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç, Max Kruse, Garry Rodrigues gibi isimleri kadrosuna katmayı başaran kanarya, birçok yıldız ismi daha listesinde bulundururken birçok isim ile de görüşme gerçekleştiriyor. Özellikle orta saha ve bir kanat takviyesi için daha çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünyaca ünlü iki isim ile anlaşmaya çok yakın. İşte

Giriş Tarihi: 17.7.2019 08:25
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Almanlar duyurdu yıldız isim geliyor…

'den son dakika art arda gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl beklentilerin altında kalarak tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan kanarya, bu sezon tek kulvarda yarışarak şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak. Bu bağlamda transferde oldukça kararlı ve dikkatli olan Fenerbahçe 12 isim ile yolları ayırırken birçok yıldız ismi de renklerine bağladı. Bu transferler arasında Max Kruse, Garry Rodrigues ve Vedat Muriç ise oldukça dikkat çeken isimler arasında bulunuyor. Yine bir defansif orta saha takviyesi ve bir de kanat oyuncusu takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de bomba isimler ile anlaşma sağlandı. İşte

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Almanlar duyurdu yıldız isim geliyor…
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