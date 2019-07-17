Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Almanlar duyurdu yıldız isim geliyor…

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl beklentilerin altında kalarak tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan kanarya, bu sezon tek kulvarda yarışarak şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak. Bu bağlamda transferde oldukça kararlı ve dikkatli olan Fenerbahçe 12 isim ile yolları ayırırken birçok yıldız ismi de renklerine bağladı. Bu transferler arasında Max Kruse, Garry Rodrigues ve Vedat Muriç ise oldukça dikkat çeken isimler arasında bulunuyor. Yine bir defansif orta saha takviyesi ve bir de kanat oyuncusu takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de bomba isimler ile anlaşma sağlandı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri…