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'nde 'in rakibi

2. ön eleme turu rövanş maçında evinde 'i 4-0 mağlup eden 3. ön eleme turunda 'in rakibi oldu. Turun ilk ayağı 6 veya 7 Ağustos, rövanş maçı ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 23:27 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 00:21
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in rakibi Olympiakos

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi Yunan ekibi Olympiakos oldu. Olympiakos, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 0-0'ın rövanşında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i evinde 4-0 mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı. Turun ilk ayağı 6 veya 7 Ağustos, rövanş maçı ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

Olympiakos'un yanı sıra Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL, Romanya'nın Cluj, İskoçya'nın Celtic, İsviçre'nin Basel, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb, Macaristan'ın Ferencvaros takımları tur atlamayı başardı.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

  • Olympiakos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-0, 4-0
  • Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Saburtalo (Gürcistan): 2-0, 3-0
  • Basel (İsviçre) - PSV Eindhoven (Hollanda): 2-3, 2-1
  • Valletta (Malta) - Ferencvaros (Macaristan): 1-3, 1-1
  • APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sutjeska (Karadağ): 1-0, 3-0
  • Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Cluj (Romanya): 0-1, 2-2
  • Nomme Kalju (Estonya) - Celtic (İskoçya): 0-5, 0-2
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in rakibi Olympiakos
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