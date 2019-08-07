Medipol Başakşehir avantaj için sahada

MEDIPOL Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İsrail Futbol Federasyonu'ndan hakem Orel Grinfeld yönetecek. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçı kazanarak rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Salı günü 21.30'da Atina'daki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak.
BURUK SİFTAH YAPACAK
BAŞAKŞEHIR yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde ilk resmi maçına Olympiakos karşısında çıkacak. Buruk yönetiminde 5 hazırlık karşılaşmasına çıkan turuncu-lacivertli ekip, 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.