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- : Oyuncular için siyah pankartla çıktılar

'in 2. haftasında ile arasında oynanan karşılaşmada Kırıkkale'de boşandığı kocası tarafından, kızı önünde katledilen unutulmadı. Her iki takım oyuncuları maça siyah pankart taşıyarak çıktılar. Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular maç önü ısınmalarına üzerinde Emine Bulut yazılı siyah tişörtlerle çıktılar.

İHA AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2019 22:26 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 22:27
Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Oyuncular Emine Bulut için siyah pankartla çıktılar

Medipol Başakşehir ve Fenerbahçeli oyuncular, Emine Bulut cinayeti sonrası maça siyah pankart taşıyarak çıktı.

Süper Lig'in ikinci haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. İki takımın oyuncuları ve hakemler, Kırıkkale'de 4 yıl önce boşandığı eski kocası tarafından 10 yaşındaki kızının önünde katledilen Emine Bulut için maça siyah pankart taşıyarak çıktı.


Fenerbahçeli futbolcular ısınmaya üzerinde Emine Bulut yaan siyah tişörtlerle çıktılar.

Mücadele kadın cinayetlerini protesto etmek için 1 dakika geç başlarken, stat reklam panolarında da Emine Bulut ismi yazıldı.

Sarı-lacivertli ekip karşılaşma öncesinde sahaya ise Emine Bulut yazılı siyah t-shirt ile çıktı. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar açtıkları pankartlar ile kadına şiddete teki gösterdi. ''Kadına Uzanan Eller Kırılsın'' şeklinde tezahüratlarda bulunan sarı lacivertli taraftarlar ''Emine Bulut'' ve ''Susma, Alışma, Dur De'' yazılı pankartlar açtılar.

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Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Oyuncular Emine Bulut için siyah pankartla çıktılar
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