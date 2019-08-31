Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi gruplarının kura çekimi Monaco'da gerçekleştirildi. 48 takımın yer aldığı kura çekiminde Türk ekiplerinden Beşiktaş 1. torbada, Başakşehir 3. torbada, Trabzonspor ise 4. torbada yer aldı. Beşiktaş, K Grubu'nda Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile eşleşti. Başakşehir ise J Grubu'nda Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger'e rakip oldu. Trabzonspor ise C Grubu'nda Basel, Krasnodar ve Getafe ile mücadele edecek. Turnuvada grup müsabakaları 19 Eylül'de başlayacak ve 12 Aralık'taki son maçlarla tamamlanacak. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

İŞTE TAKIMLARIMIZIN MAÇ PROGRAMI

BEŞİKTAŞ

Slovan Bratislava (D) (19 Eylül)

Wolverhampton (3 Ekim)

Braga (24 Ekim)

Braga (D) (7 Kasım)

Slovan Bratislava (28 Kasım)

Wolverhampton (D) 12 Aralık

TRABZONSPOR

Getafe (D) (19 Eylül)

Basel (3 Ekim)

Krasnodar (24 Ekim)

Krasnodar (D) (7 Kasım)

Getafe (28 Kasım)

Basel (D) (12 Aralık)

BAŞAKŞEHİR

Roma (D) (19 Eylül)

Mönchengladbach (3 Ekim)

Wolfsberger (24 Ekim)

Wolfsberger (D) (7 Kasım)

Roma (28 Kasım)

M.Gladbach (D) (12 Aralık)

NE DEDİLER?

AHMET ÜRKMEZGIL (Beşiktaşlı yönetici)

Rakip seçme ve ayırma lüksümüz yok. Bizim grubumuz da güçlü bir grup. Mevsim şartları açısından düşündüğümüz zaman sıkıntılı bir durum yok gibi görünüyor. İnşallah iyi sonuçlar alırız. Beşiktaş Avrupa'da iyi sonuçlar elde eden bir kulüptür. Yine iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum.

AHMET AĞAOĞLU (Trabzonspor Başkanı)

Aşağı yukarı denk takımların olduğu bir grup. AEK maçının ilk yarısındaki futbolu oynamazsak gruptan çıkma şansımızı yüksek görüyorum. Uzun süredir bu kulvarda yoktuk. Hem seyircimiz hem de maddi durumumuz açısından Avrupa Ligi'ne çok büyük önem veriyorum.

OKAN BURUK (Başakşehir Teknik Direktörü)

Hem Roma hem de Borussia Mönchengladbach, Şampiyonlar Ligi seviyesinde iki takım. Diğer takımı çok tanımıyoruz ama zorlu bir gruba düştük. Burada oynayacaksınız, en kolay dediğiniz grup bazen zor çıkıyor. Zorlu ama heyecanlı maçlar olacak. Bu tür maçları oynamak bizim için güzel.

CENGİZ RAKİP OLARAK DÖNÜYOR

M. Başakşehir'in Temmuz 2017'de 15 milyon Euro bedelle Roma'ya gönderdiği Cengiz Ünder, grup maçlarında eski takımına karşı rakip olacak. Yıldız futbolcu, İtalyan ekibinde 15 gol ve 13 asistlik toplam performansa sahip. 3-3 biten Genoa maçında da ağları sarsarak yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı. Roma'daki bir başka Türk oyuncu ise Mert Çetin.