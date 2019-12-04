Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 2. Lig Beyaz Grup takımı Hekimoğlu Trabzon, Süper Lig'in güçlü temsilcilerinden Medipol Başakşehir'i konuk ediyor... Vakfıkebir İlçe Stadı'nda oynanan ve saat 13.00'te başlayan Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir maçını Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Furkan Ürün yapıyor. Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir karşılaşması A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

HEKİMOĞLU TRABZON - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

GOLLER:

Dk. 5' Demba Ba (Başakşehir)

Takımların ilk 11'leri şöyle:

HEKİMOĞLU TRABZON: Bekir Demircan, Miraç Acer, Talha Yazgan, Emre Akgün, Bahadır Erol, Volkan Altınsoy, Maksut Taşkıran, Samet Yalçın, Hakan Yavuz, Mertcan Çam, Taha Balcı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Aziz Behich, Miguel Vieira, Carlos Ponck, Azubuike Okechukwu, Muhammed Sarıkaya, Gökhan İnler, Danijel Aleksic, Demba Ba, Berkay Özcan, Robinho