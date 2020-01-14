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MAÇ SONUCU 1 - 1 Kırklarelispor

son 16 turu maçında ile Kırklarelispor karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir'in golü Danijel Aleksic'ten gelirken Kırklarelispor'un golünü Deniz Ataç kaydetti. Zorlu karşılaşmada her iki takımın birer golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 1-1 biten maçın rövanşı 21 Ocak Salı günü oynanacak.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 18:09
MAÇ SONUCU Medipol Başakşehir 1 - 1 GMG Kırklarelispor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında Süper Lig ekibi Başakşehir, Türkiye 2. Lig Beyaz Grub takımı Kırklarelispor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-1'lık beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 79. dakikada Danijel Aleksic kaydederken, Kırklarelispor'un golünü 90+5. dakikada Deniz Ataç attı.


2 GOL VAR'A TAKILDI

Kırklarelispor, 81. dakikada Mert Sinan'la 1-1'lik eşitliği yakaladı ancak gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Başakşehir ise, 90+3. dakikada Demba Ba ile iki farklı üstünlüğü buldu ancak bu gol de ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR'dan geri döndü.

Başakşehir, bu galibiyetle Kırklareli'de oynanacak olan rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Mücadelenin rövanşı, 21 Ocak Salı günü Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1-0 GMG KIRKLARELİSPOR

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 MAÇ PROGRAMI

14 Ocak Salı

Demir Grup Sivasspor BTC Türk Yeni Malatyaspor Saat: 18:30

İstikbal Mobilya Kayserispor Fenerbaçhe Saat: 20:00

15 Ocak Çarşamba

Alanyaspor Kasımpaşa Saat: 16:00

Erzurumspor Beşiktaş Saat: 18:30

Rizespor Galatasaray Saat: 20:30

16 Ocak Perşembe

Antalyaspor Göztepe Saat: 18:00

Trabzonspor Denizlispor Saat: 20:30

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MAÇ SONUCU Medipol Başakşehir 1 - 1 GMG Kırklarelispor
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