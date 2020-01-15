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Erzurumspor - | CANLI YAYIN

, Son ilk maçında deplasmanda 'a konuk oluyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Koray Gençerler yönetiyor. Saat 18.30'da başlayan karşılaşmayı A Spor ve sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 15.1.2020 18:01 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 18:27
Erzurumspor - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak...

CANLI YAYIN:


CANLI ANLATIM:


İLK 11'LER

Erzurumspor: Kayacan, Ba Merthan, Osman, Hasan, Batuhan, Rrashad, Yunus Emre, İbrahim, Juju, Oltan

Beşiktaş: Karius Rebocho, Ruiz, Vida, Caner, Necip, Elneny, Oğuzhan, Diaby, N'koudou, Umut

BEŞİKTAŞ'TA 4'Ü SAKAT 9 EKSİK

Beşiktaş'ta bu karşılaşma öncesi açıklanan 19 kişilik kadroda Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba, Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Dorukhan Toköz ve Douglas yer almadı.

KADRODA YER ALAN İSİMLER İSE ŞUNLAR:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Mohamed Elneny, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

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Erzurumspor - Beşiktaş | CANLI YAYIN
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