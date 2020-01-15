Erzurumspor - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak...
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İLK 11'LER
Erzurumspor: Kayacan, Ba Merthan, Osman, Hasan, Batuhan, Rrashad, Yunus Emre, İbrahim, Juju, Oltan
Beşiktaş: Karius Rebocho, Ruiz, Vida, Caner, Necip, Elneny, Oğuzhan, Diaby, N'koudou, Umut
BEŞİKTAŞ'TA 4'Ü SAKAT 9 EKSİK
Beşiktaş'ta bu karşılaşma öncesi açıklanan 19 kişilik kadroda Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba, Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Dorukhan Toköz ve Douglas yer almadı.
KADRODA YER ALAN İSİMLER İSE ŞUNLAR:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Mohamed Elneny, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.