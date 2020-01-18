MAÇ SONUCU Medipol Başakşehir 4 - 1 Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-1 yenen Medipol Başakşehir, puanını 36'ya yükseltti.

Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli ekip, lider Demir Grup Sivasspor ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi.

Medipol Başakşehir, gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

DEMBA BA, FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Medipol Başakşehir'in Senegalli golcüsü Demba Ba, BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Bu sezon ligdeki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen deneyimli futbolcu, takımının gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

YENİLMEZLİK SERİSİ 16 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'in ilk iki haftasında oynadığı maçları kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, daha sonraki 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Turuncu-lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek, yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.

İstanbul ekibi, bu süreçte oynadığı 16 maçta 10 galibiyet alırken, 6 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR'DEN SON 3 MAÇTA 13 GOL

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta fileleri 13 kez havalandırdı.

Ligin 16. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 4-1 yenen turuncu-lacivertli takım, ilk yarının son maçında Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti.

Malatyaspor kalesine de 4 gol gönderen İstanbul ekibi, 3 maçta 13 gole ulaştı. Medipol Başakşehir, ligdeki gol sayısını da 36'ya yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Medipol Başakşehir ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

12. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Jahovic'in pasında topla buluşan ve sağ çaprazdan süratle ceza sahasına giren Bifouma'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'tan döndü.

22. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda taç çizgisine yakın bir noktadan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Farnolle, arka direkte topu yumruklayarak uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Visca, ceza sahasının önünden bekletmeden yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

27. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Elia'nın soldan ortasından İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Hadebe'den döndü. Demba Ba, ceza alanında önüne düşen meşin yuvarlağı sert ve düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 2-0.

34. dakikada ev sahibi ekip üçüncü golü buldu. İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının gerisinden sol ayağıyla yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

41. dakikada Medipol Başakşehir 4 farklı üstünlük yakaladı. Clichy'nin sol çaprazdan ortasında Mahmut Tekdemir'in penaltı noktası civarından yaptığı ayak içi vuruşta top ağlarla buluştu: 4-0.

45+2. dakikada Bifouma'nın sol kanatta yerden ortasında Giulherme'nin penaltı noktasının önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ardından VAR hakemlerinin uyarısıyla saha kenarında pozisyonu izleyen maçın hakemi Serkan Tokat, Acquah'ın Demba Ba'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 4-0 önde kapattı.

58. dakikada gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Bifouma, penaltı noktası üzerinde topu Guilherme'ye aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazda topu kontrol ettikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada konuk takım farkı 3'e indirdi. Umut Bulut'un ara pasında ceza sahasında kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kalan Jahovic, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1.

75. dakikada Guilherme'nin ceza yayının sağından plase vuruşunda kaleci Mert Günok, iyi uzanarak meşin yuvarlağı son anda çeldi. Ardından Bifouma, sol çaprazda topu kontrol etti. Bu oyuncunun ortasında Chebake'in ceza yayı üzerinde bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+2. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan kullandığı kornerde Aleksic'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.