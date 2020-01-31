Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Süper Lig puan durumu

puan durumu

'in 20'inci hafta açılış maçında Medipol sahasında 'ni konuk etti. Ev sahibi ekip zorlu maçı Edin Visca (2) ve Crivelli'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. Başakşehir bu sonuçla puanını 39 yaptı. İşte Süper Lig'de puan durumu...

Giriş Tarihi: 1.2.2020 01:33 ABONE OL
Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de heyecan 20'inci hafta ile devam ediyor. Şampiyonluüun en büyük madaylarından olan Başakşehir haftayı 3-1'lik galibiyetle kazandı ve maç fazlasıyla 2'inci sıraya yükseldi. İşte Süper Lig puan durumu ve haftanın fikstürü...

SÜPER LİG PUAN DURUMU


20'İNCİ HAFTA FİKSTÜRÜ

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig puan durumu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN