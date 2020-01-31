Süper Lig'de heyecan 20'inci hafta ile devam ediyor. Şampiyonluüun en büyük madaylarından olan Başakşehir haftayı 3-1'lik galibiyetle kazandı ve maç fazlasıyla 2'inci sıraya yükseldi. İşte Süper Lig puan durumu ve haftanın fikstürü...

SÜPER LİG PUAN DURUMU





20'İNCİ HAFTA FİKSTÜRÜ

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)