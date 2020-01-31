Süper Lig'de heyecan 20'inci hafta ile devam ediyor. Şampiyonluüun en büyük madaylarından olan Başakşehir haftayı 3-1'lik galibiyetle kazandı ve maç fazlasıyla 2'inci sıraya yükseldi. İşte Süper Lig puan durumu ve haftanın fikstürü...
SÜPER LİG PUAN DURUMU
20'İNCİ HAFTA FİKSTÜRÜ
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)
17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
2 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)
16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)