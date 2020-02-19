Medipol Başakşehir, Okan Buruk ile zirve yaptı

Medipol Başakşehir'in başında Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil etmeye devam eden tek teknik adam olan Okan Buruk, başarı basamaklarını bir bir çıkıyor. Turunculacivertli takım ile şampiyonluk mücadelesi veren Buruk, teknik adamlık kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Bu sezon resmi maçlarda 17 galibiyet alan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 1.85'lik puan ortalaması ile kendi zirvesini gördü. Buruk, önceki en iyi ortalamasına 1.58 ile 2016-17 sezonunda Göztepe ile imza atmıştı. Buruk, Başakşehir'i Avrupa Ligi'nde ilk kez son 32'ye sokarak da bir ilki yaşattı.

ABDULLAH AVCI'YI GEÇMEYİ BAŞARDI

2014'TE Başakşehir adını alan İstanbul ekibindeki 14. teknik direktör olarak koltukta oturan Okan Buruk, puan ortalamasında (1.85) en çok maça çıkan Abdullah Avcı'yı da (1,65) geçti. 33 maçlık periyotta bunu başaran genç hoca, Başakşehir'in en iyi puan ortalaması yakalayan hocası durumunda.