Medipol Başakşehir Portekiz'de Sporting Lizbon karşısında avantaj peşinde

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a konuk olacak.

Jose Alvalade Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada, İngiltere Futbol Federasyonundan Anthony Taylor düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Turuncu-lacivertliler, Portekiz'den avantajlı bir skor ile İstanbul'a dönmek istiyor. Bu karşılaşmanın rövanşı 27 Şubat Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

TEK EKSİK ROBİNHO

Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde tek eksik bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte, bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve sakatlığı süren Robinho dışında eksik bulunmuyor.

SON DAKİKA GOLÜ TURU GETİRDİ

Medipol Başakşehir, bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçlarıyla başladı.

Yunan ekibi Olympiakos'a Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında 1-0 ve deplasmanda aldığı 2-0'lık yenilgilerle elenen turuncu-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam etti.

J Grubu'nda İtalya'dan Roma, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger ile eşleşen İstanbul ekibi, zorlu gruba deplasmanda aldığı 4-0'lık Roma yenilgisi ile başladı.

İkinci maçında sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, bir sonraki maçında sahasında Wolfsberger'i 1-0 yenerek gruptan çıkma adına ümitlendi.

Deplasmanda da Avusturya ekibini 3-0'la geçen turuncu-lacivertli takım, beşinci maçında sahasında Roma'ya 3-0 yenilince, turu geçmek için tek şansı olarak son karşılaşmasında deplasmanda Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı yenmek kaldı.

Almanya'daki zorlu geçen maçı son dakikada Fransız oyuncusu Enzo Crivelli'nin golüyle 2-1 kazanan turuncu-lacivertli ekip, tarihinde ilk kez grup aşamasını geçmeyi başararak bir üst tura yükseldi. Medipol Başakşehir, bu başarısıyla, bu sezon Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı da oldu.

SPORTİNG LİZBON'UN SON 32 YOLU

Sporting Lizbon, Portekiz Ligi'nde 21 hafta sonunda Benfica, Porto ve Braga'nın ardından 36 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Sporting Lizbon, lider Benfica'nın 18, ikinci Porto'nun ise 17 puan gerisinde bulunuyor.

Avrupa kupalarına doğrudan katıldığı UEFA Avrupa Ligi gruplarıyla başlayan Sporting Lizbon, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet ve 2 yenilgi ile 12 puan topladı. Portekiz ekibi Avusturya ekibi LASK Linz'in ardından grubunu ikinci sırada tamamladı ve son 32 turunda da Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.