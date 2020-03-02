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- maçında İdlib şehitleri anıldı

'in 24. haftasında oynanan - maçı öncesinde her iki takım oyuncuları, rejim güçlerinin saldırısı sonucu İdlib'de şehit olan askerleri andı. Üzerlerinde Türk bayrağı olan tişörtlerle sahaya çıkan futbolcular asker selamı vererek basın mensuplarına fotoğraf çektirdi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 2.3.2020 20:54 ABONE OL
Medipol Başakşehir - Gaziantep FK maçında İdlib şehitleri anıldı

Gaziantep FK ve Başakşehirli futbolcular, sahaya üzerilerinde Türk bayrağı bulunan tişörtle çıkarak Mehmetçik'e destek verdi.

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Gaziantep FK mücadelesi öncesi iki takım oyuncuları anlamlı bir harekete imza attı.

Futbolcular, Mehmetçik'e destek vermek amacıyla üzerilerinde Türk bayrağı bulunan tişörtlerle sahaya geldi. Gaziantep FK'lı sporcular, asker selamı vererek basın mensuplarına fotoğraf çektirirken, Medipol Başakşehirli futbolcular da Türk bayraklı tişörtleriyle poz verdi.

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Medipol Başakşehir - Gaziantep FK maçında İdlib şehitleri anıldı
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