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'de Kopenhag maçı hazırlıkları başladı

Futbol Takımı, 'nde ekibi Kopenhag ile Perşembe günü 'da yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 9.3.2020 20:38 ABONE OL
Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag ile 12 Mart Perşembe günü İstanbul'da yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda 5'e 2 pas oyununun ardından çift kale maç yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları başladı
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