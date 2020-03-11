Süper Lig'in yeni lideri Trabzonspor! Medipol Başakşehir...

Süper Lig'de 26. hafta öncesi heyecan BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşmasıyla devam etti. Deprem nedeniyle ertelenen mücadelede Trabzonspor, Yeni Malatya'yı 3-1 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu ve 26. hafta fikstürü...

Süper Lig'de 26. hafta maçları öncesi heyecan, deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçıyla devam etti.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren goller Filip Novak, Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme'den gelirken, sarı-siyahlı ekibin tek sayısını Umut Bulut kaydetti.

Alınan 3 puan sonrası Medipol Başakşehir ile aynı puana yükselen Fırtına, averaj farklıyla liderliğe yükseldi.



SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Trabzonspor 52



Başakşehir 52



Galatasaray 49



Sivasspor 49



Beşiktaş 43



Alanyaspor 40



Fenerbahçe 40



Göztepe 34



Gaziantep 32



Denizlispor 28



Gençlerbirliği 28



Antalyaspor 27



Yeni Malatya 25



Ç. Rizespor 25



Konyaspor 23



Kasımpaşa 23



MKE Ankaragücü 20



Kayserispor 19



SÜPER LİG'DE 26. HAFTA PROGRAMI

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor



Kasımpaşa - Göztepe



Denizlispor - Gençlerbirliği



Alanyaspor - Gaziantep FK



Konyaspor - Fenerbahçe



Kayserispor - Yeni Malatyaspor



Trabzonspor - İstanbul Başakşehir



Galatasaray- Beşiktaş



Antalyaspor - Sivasspor