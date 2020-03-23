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? Fatih Terim'den son dakika açıklaması, corona testi pozitif çıktı!

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü spor dünyasının da gündeminde yer almaya devam ediyor. teknik direktörü , kişisel sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Bu gelişme sonucunda arama motorlarında yoğun şekilde Fatih Terim ? sorusu yoğun olarak merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim kaç yaşında? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.3.2020 22:43 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 22:42 ABONE OL
Fatih Terim kaç yaşında? Fatih Terim'den son dakika açıklaması, corona testi pozitif çıktı!

Türk futbolunun önemli isimlerinden Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kişisel twitter hesabından bir son dakika açıklamasında bulundu. Terim, akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla yaptırdığı corona virüsü testinin pozitif çıktığını bildirdi. Bu son dakika açıklaması sonrası arama motorlarında yoğun olarak Fatih Terim kaç yaşında? sorusu merakla araştırılmaya başlandı. İçeriğimizde Fatih Terim kaç yaşında sorusu başta olmak üzere pek çok bilgiyi bulabileceksiniz. İşte tüm detaylar...

FATİH TERİM KAÇ YAŞINDA?

Teknik direktör ve eski futbolcu Fatih Terim 4 Eylül 1953'te Adana'da doğdu. (Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim 67 yaşındadır)

Tüm bilgileri ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz...

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Fatih Terim kaç yaşında? Fatih Terim'den son dakika açıklaması, corona testi pozitif çıktı!
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