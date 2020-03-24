Medipol Başakşehir'de son dakika gelişmesi! Göksel Gümüşdağ...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüsü (COVID-19) testlerinin pozitif çıkmasının ardından Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da bugün corona virüsü testi yaptırdı.

İlk test sonucun negatif çıkan Gümüşdağ, akşam saatlerinde kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar tedbir amaçlı olarak hastanede kalacak..

Konuyla ilgili resmi sitesinden açıklama yayımlayan Medipol Başakşehir şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın sağlık kondisyonunda bu sabah ortaya çıkan belirtiler sebebiyle corona virüsü testi yaptırdığı, ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz."