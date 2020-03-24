Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Medipol Başakşehir'de son dakika gelişmesi! Göksel Gümüşdağ...

'de son dakika gelişmesi! ...

Son dakika haberi... Kulübü Başkanı bugün corona virüsü (COVID-19) testi yaptırdı. İlk test sonucu negatif çıkan ve 2. test sonucunu bekleyen Gümüşdağ, akşam saatlerinde kesinleşecek olan 2. test sonuçları açıklanıncaya kadar geçecek olan süreçte tedbir amaçlı olarak hastanede kalacak.

Giriş Tarihi: 24.3.2020 18:32 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 18:34 ABONE OL
Medipol Başakşehir'de son dakika gelişmesi! Göksel Gümüşdağ...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüsü (COVID-19) testlerinin pozitif çıkmasının ardından Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da bugün corona virüsü testi yaptırdı.

İlk test sonucun negatif çıkan Gümüşdağ, akşam saatlerinde kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar tedbir amaçlı olarak hastanede kalacak..

Konuyla ilgili resmi sitesinden açıklama yayımlayan Medipol Başakşehir şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın sağlık kondisyonunda bu sabah ortaya çıkan belirtiler sebebiyle corona virüsü testi yaptırdığı, ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz."

SON DAKİKA! Fatih Terim’in corona virüsü testi pozitif çıktı! Spor camiasından geçmiş olsun dilekleri peş peşe geliyor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Medipol Başakşehir'de son dakika gelişmesi! Göksel Gümüşdağ...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA