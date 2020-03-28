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'den 'Evde kal' çağrısı

'de ve futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal " çağrısına yayımladıkları video ile destek verdi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 28.3.2020 16:08 ABONE OL
Medipol Başakşehir'den 'Evde kal' çağrısı

Turuncu-lacivertli kulübün Twitter hesabından "Medipol Başakşehir ailesinden mesajınız var" başlığıyla paylaşılan videoda teknik direktör Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit Buruk ile kamera karşısına geçerek, "Ailemiz için, sevdiklerimiz için, çok kısa zamanda eski günlerimize kavuşmak için, Türkiye için evde kalın." mesajını paylaştı.

Takım kaptanlarından Edin Visca'nın "Evde kal Türkiye" ve Mahmut Tekdemir'in "Hayat eve sığar" ifadelerini kullandığı videoda İrfan Can Kahveci "Korona bu maçı kaybedecek", Mert Günok "Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için", Berkay Özcan "Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" ve Uğur Uçar da "Sevdiklerimiz için evde kalalım" mesajını verdi.

Video, "Bu maçı biz kazanacağız" yazısı ile sona erdi.

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Medipol Başakşehir'den 'Evde kal' çağrısı
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