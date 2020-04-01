Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan taraftara teşekkür mesajı

Başkanı 'dan taraftara teşekkür mesajı

Kulübü Başkanı corona virüsü (Covid-19) tedavisi devam ettiği günlerde kendisine destek veren taraftarlar için teşekkür mesajı yayımladı. Gümüşdağ, "En kısa zamanda yeniden buluşup aynı hedef doğrultusunda birlikte yürümek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 1.4.2020 22:23 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 22:24 ABONE OL
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan taraftara teşekkür mesajı

Corona virüsü (Covid-19) tedavisi gören Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, taraftarların Başakşehir kulüp binasına astığı destek pankartı için teşekkür mesajı yayınladı.

Medipol Başakşehir taraftarları, corona virüsü tedavisi devam eden Başkan Göksel Gümüşdağ'a destek olmak amacıyla Başakşehir kulüp binası önüne Gümüşdağ'ın fotoğrafının da bulunduğu "Çok olanlar değil inananlar kazanır demiştik, artık hem çokuz, hem inanıyoruz. Birlikte kazanacağız. Güçlü Kal Büyük Başkan" yazılı pankart astı.

Turuncu-lacivertli taraftarların bu davranışına Başkan Gümüşdağ da kayıtsız kalmayarak, teşekkür mesajı yayınladı. Başakşehir resmi sosyal medya hesabından paylaşılan teşekkür mesajında Başkan Gümüşdağ şu ifadelerle taraftarlara teşekkürlerini iletti:

"Bu zorlu süreçte Bu zorlu süreçte yanımda olan başta 1453 Başakşehirliler grubu olmak üzere tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yeniden buluşup aynı hedef doğrultusunda birlikte yürümek dileğiyle."

Fenerbahçeli futbolculardan 'Evde kal' çağrısı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan taraftara teşekkür mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA