Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir Alassane Ndao savaşında!

Karagümrükspor'un Senegalli futbolcusu Alassane Ndao'nun menajeri Doğan Ercan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ercan, 23 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe ve Başakşehir'in ilgilendiğini belirtti.

NDAO'NUN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞTILAR!

Radyospor'un sorularını yanıtlayan Ercan, "Ndao inşallah Karagümrük'te şampiyonluk yaşayacak. Olympique Lyon bu oyuncunun önünü kesmeye çalıştı. Lyon'un yaptığı sözleşme yüzünden Ndao, 6 ay futbol oynayamadı." şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR DEVREDE

Doğan Ercan, oyuncusunun geleceği hakkında konuştu ve birçok teklif aldığını söyledi. Ercan, "Lille, Ndao ile ilgileniyor. Ndao için teklifler alıyoruz. Ndao'nun lisansı daha yeni çıktı. Ömer Erdoğan'ın enerjisi burada çok önemli. Ömer Erdoğan'ın gelmesi takımı çok iyi etkiledi. Takımın havası şu anda çok iyi. Takım iyi olduğu zaman oyuncular da ön plana çıkıyor. Ndao'nun yardımcı hocası şu anda Lille'de. Lille onu çok istiyor ancak Ndao burada kaldı. Çoğu oyuncu bu teklifi kabul eder ve takımdan ayrılır. Ndao için beni İspanya'dan arayanlar var. Ndao için Fenerbahçe ve Başakşehir devrede. Oyuncunun gelişimi bizim için paradan daha önemli. Ndao'nun oynayabileceği bir takıma gitmesi lazım." dedi.

YABANCILARI BIRAKMAMIZ LAZIM!

Doğan Ercan, Türk futboluyla ilgili düşüncelerini anlattı ve bir transfer itirafında bulundu. Ercan, "Honore Gomis ile Bafetimbi Gomis aynı kabileden. Gomis bence çok iyi yerlere gelecek. Futbolumuzun yeni hocalara ihtiyacı var. Bu eski hocalardan bıktık. Yabancıları bırakmamız lazım. Özümüze dönmeliyiz. Genç oyuncu çıkartmak kimsenin umrunda değil. Fenerbahçe'ye umarım yerli bir hoca gelir. Fenerbahçe'ye kimin geleceği belli değil. Kararlar saat başı değişiyor." dedi

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