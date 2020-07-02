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'de testler negatif

ekiplerinden futbolcular ve personele yapılan corona virüsü test sonuçlarını açıkladı. Turuncu-lacivetli ekipte tüm testler negatif çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 20:36 ABONE OL
Medipol Başakşehir'de testler negatif

Medipol Başakşehir Kulübü, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde oyuncular, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına yapılan COVID-19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Futbol A takım oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bugün yapılan COVID-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır" ifadelerine yer verildi.


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Medipol Başakşehir'de testler negatif
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