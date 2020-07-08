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'nun yeni adresi olabilir!

'da kısa bir süre forma giyen ancak düşük performansı nedeniyle gönderilen Mitroglou, yeniden ülkemize dönebilir. basınında çıkan haberlere göre Marsilya, yıldız golcüyü Türk kulüplerine önerdi.

Giriş Tarihi: 8.7.2020 14:15 ABONE OL
Kostas Mitroglou'nun yeni adresi Türkiye olabilir!

2019'da Olympique Marsilya'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen Mitroglou, bekleneni veremediği için Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a kiralanmıştı. Haziran ayında yeniden Marsilya'nın yolunu tutan golcü futbolcu, takımının Portekiz'de sürdürdüğü sezon öncesi kampına alınmadı.

Marsilya'nın gelecek sezon kadroda düşünmediği Mitroglou'yla ilgili Fransız basınından L'Equipe sürpriz bir iddia ortaya attı. Fotomaç'ın derlediği habere göre Olympique Marsilya oyuncuyu, birkaç Türk kulübü ile Fransız ekibi Lorient'e önerdi.

Lorient'in Yunan futbolcuyu istemediği ifade edilirken, 32 yaşındaki tecrübeli ismin yeni adresinin Türkiye olup olmayacağı merak ediliyor.

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Kostas Mitroglou'nun yeni adresi Türkiye olabilir!
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